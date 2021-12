"Temos que pavimentar o segundo turno já", diz Haddad, ao defender alianças

Apoie o 247

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad é hoje um dos políticos mais empenhados nas conversas para a formação de uma chapa em 2022 com Geraldo Alckmin como vice de Lula. Em entrevista à jornalista Malu Gaspar , do Globo, ele explicou seus motivos. "Não podemos repetir 2018. O Brasil não vai aguentar quatro anos com um inconsequente, um genocida no poder. Então nós temos que pavimentar um segundo turno já", afirmou.

"As pessoas de esquerda, de centro-esquerda, superestimam um pouco a nossa força. Nós temos muito o que avançar. Para a gente ter significância no Congresso, ter metade da Câmara, a gente precisava ter 257 parlamentares. Nós não temos metade disso", pontuou. "Ficar fazendo conta de estados, quando você tem um objetivo maior que é nacional, que é salvar a democracia, você tá misturando estações. Eu jamais faria uma coisa dessas."

Haddad também mandou uma indireta a Ciro Gomes "Até quem não achava outro dia que a democracia estava em risco passou a sentir na pele que a democracia está. Quando é no teu lombo, você sente. Quando é no lombo de terceiros, você acha: Ah, quem sabe não mereceu?". Na sequência, criticou Sergio Moro. "Se houvesse alguma dúvida das intenções desse menino, hoje não tem mais. Ele se comportou como um grande moleque. Eu espero que ele responda pelo que ele fez."

