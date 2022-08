Temporão desiste da suplência de Molon

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão (PSB) desistiu da suplência de Alessandro Molon (PSB) ao Senado. De acordo com reportagem do jornal O Globo, Temporão pediu a opinião do ex-presidente Lula antes de tomar a decisão. No encontro, realizado em São Paulo, também participaram os ex-ministros da Saúde Alexandre Padilha e Humberto Costa.

Ainda de acordo com a reportagem, Lula não chegou a dizer diretamente que ele deveria recusar, mas não escondeu que não considerava adequada a posição de Molon de insistir na candidatura ao Senado.

Até a manhã desta terça-feira (16), início da campanha eleitoral, o nome de Temporão, que foi ministro da Saúde durante quase todo o segundo mandato de Lula na Presidência da República, aparecia no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A assessoria de Molon confirmou a troca e o substituto será Anderson Quack.

