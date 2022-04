"Terceira via" vai anunciar "candidato de consenso" no dia 18 de maio

O União Brasil, novo partido do ex-juiz suspeito Sergio Moro, disse que vai confirmar sua indicação ao grupo de partidos no próximo dia 14 edit

247 - União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania concordaram em anunciar no dia 18 de maio um único “candidato de consenso” para as eleições presidenciais. A chamada "terceira via" busca emplacar um candidato único para evitar a pulverização dos votos.

O União Brasil, novo partido do ex-juiz suspeito Sergio Moro, disse que vai confirmar sua indicação no próximo dia 14. Diversos membros do partido se opõem à candidatura do ex-juiz parcial.

As siglas se reuniram em Brasília na tarde desta quarta-feira, 6, e emitiram a seguinte nota, assinada pelos quatro presidentes nacionais das legendas Luciano Bivar (União Brasil), Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB) e Roberto Freire (Cidadania):

União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, reunidos hoje em Brasília, reafirmam tratativas para apresentar um candidato(a) à Presidência da República como a alternativa no campo democrático.

No próximo dia 14/04, quinta-feira, o União Brasil confirmará o nome do Partido para apreciação desse conjunto de forças políticas. O candidato(a) de consenso será anunciado(a) no dia 18/05, quarta-feira em Brasília.

Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros.

