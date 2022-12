Teremos “muito trabalho pela frente”, mas “reconstruiremos” o Brasil, diz Lula em mensagem no Twitter

Apoie o 247

247 - O presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, postou uma mensagem nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (21) em que afirma saber “o que o Brasil passou nos últimos anos” e que haverá “muito trabalho pela frente”, mas irá recuperar “a dignidade do nosso país”.

“Eu sei o que o Brasil passou nos últimos anos. E teremos muito trabalho pela frente para recuperar a dignidade do nosso país. Foi por isso que me candidatei outra vez, para reconquistar o direito do povo de andar de cabeça erguida. Esse Brasil que construiremos juntos. Bom dia”, diz a íntegra da mensagem.

A postagem é feita na manhã seguinte à aprovação da PEC da Transição, ferramenta tratada como prioritária pela equipe de transição do futuro governo para flexibilizar o orçamento para programas sociais a partir de 2023. O acordo para a votação aconteceu depois de muita tensão e mudança na correlação de forças entre Lula e o Congresso.

Eu sei o que o Brasil passou nos últimos anos. E teremos muito trabalho pela frente para recuperar a dignidade do nosso país. Foi por isso que me candidatei outra vez, para reconquistar o direito do povo de andar de cabeça erguida. Esse Brasil que construiremos juntos. Bom dia. — Lula (@LulaOficial) December 21, 2022

