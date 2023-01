Terroristas bolsonaristas levaram armas e dados da Abin na invasão ao Palácio do Planalto

Armamento foi levado do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) edit

247 - Terroristas que invadiram o Palácio do Planalto neste doingo (8) levaram armamento da sala de armas do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Já Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, afirma que foram roubados dados, documentos e HDs da Agência Brasileira de Informação (Abin).

É coisa muito grave. Na sala de armas do GSI, levaram armas letais e não letais, afirmou o ministro.

Em uma sala no térreo do Palácio do Planalto foram encontrados uma série de maletas de armas vazias, informa O Globo.

"Tentaram botar fogo, cada uma dessas maletas no chão em cima das cadeiras e das mesas, são armas letais e armas não letais roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto, afirma Pimenta".

