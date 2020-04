Thaís Oyama: à beira de um ataque de noervos, Bolsonaro oscila entre generais e Carluxo

"Bolsonaro oscila entre socorrer-se junto aos generais palacianos -que, no ano passado, havia deixado em banho-maria por não querer ser por eles 'tutelado'—ou ouvir os conselhos do filho Carlos", informa a jornalista Thaís Oyama edit

247 - A jornalista Thaís Oyama, em sua coluna no portal UOL, afirma que "sua agenda oficial [de Bolsonaro] tornou-se uma planície desolada. Hoje, quarta-feira, registrava um único compromisso: audiência com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, das 10h às 10h30, e mais nada.

Isolado em sua teimosia e sentindo-se ameaçado em sua autoridade, Bolsonaro oscila entre socorrer-se junto aos generais palacianos -que, no ano passado, havia deixado em banho-maria por não querer ser por eles "tutelado"—ou ouvir os conselhos do filho Carlos, comandante em chefe dos atiçadores oficiais das massas, assessores do presidente que atuam nas redes sociais com tal beligerância que fizeram por merecer a alcunha de integrantes do "gabinete do ódio".

