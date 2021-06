"Todas as investigações levam ao Bolsonaro", diz Tasso Jereissati

247 – O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), um dos mais experientes do País, garante que Jair Bolsonaro será responsabilizado, no término da CPI da Covid, pelo caos sanitário e as quase 500 mil mortes no Brasil. "Se você for falar de vacina, onde parou o processo de compra, a lentidão, você vai no Pazuello, vai no outro, e acaba no Bolsonaro. Se você fala em críticas e obstáculos ao afastamento social e ao uso de máscara... Bolsonaro. Pode criticar o ministro da Saúde, mas acaba no Bolsonaro", disse ele, em entrevista ao Globo.

No capítulo da cloroquina, remédio inútil e perigoso empurrado aos brasileiros, a responsabilidade é ainda mais flagrante. "Sobre a cloroquina, por que essa prescrição de um remédio sem comprovação científica, quem fez, quem não fez, segue a linha e acaba no Bolsonaro. E agora estamos vivendo esse problema de aglomeração, com uma ameaça, se já não uma realidade, de terceira onda. E o Ministério da Saúde praticamente imobilizado, não se pronuncia sobre essa aglomeração, se promove uma Copa América. E o que tem por trás disso? Bolsonaro. Então, todos os indícios levam ao grande chefe disso tudo, o grande chefe dessas falhas todas é sem dúvida nenhuma o Bolsonaro, cercado por maus conselheiros", afirmou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.