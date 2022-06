Toffoli encaminha denúncia contra Milton Ribeiro por homofobia à primeira instância

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli realizou, nesta segunda-feira (13), o envio de uma denúncia, por supostas falas homofóbicas, contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro à primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal, segundo a CNN.

Toffoli aceitou pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que investigava as declarações de Ribeiro em uma entrevista onde associava a existência da homossexualidade a "famílias desajustadas" e afirmava que existiam jovens "optando por serem gays."

De acordo com decisão do próprio STF, o crime de homofobia foi equiparado ao de racismo no Brasil. Com base nisso, a PGR apresentou a denúncia, que agora vai à Justiça Comum.

Sobre a ausência de julgamento em foro especial para o ex-ministro, Toffoli afirmou: “De acordo com jurisprudência da Corte, somente se prorroga a competência relativa ao foro especial caso já tenha sido encerrada a instrução processual e intimadas as partes para apresentação de alegações finais. Não é o caso dos autos, que está em fase de recebimento de denúncia, devendo ser baixados, portanto, ao primeiro grau da Justiça Comum”.

