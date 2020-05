Toffoli equilibra colaboração e ação cirúrgica contra Bolsonaro

"O que Toffoli fez foi não apenas desrespeitoso aos outros dez ministros, foi de uma grande imprudência. Demonstra mais uma vez que não é só Bolsonaro que desconhece a natureza e a ética do cargo que ocupa”, diz professor de Direito sobre a reunião entre Toffoli, Bolsonaro e empresários edit

247 - O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, tenta se equilibrar entre atos de colaboração a Jair Bolsonaro e ações contra o chefe do Executivo, na avaliação do professor de Direito Constitucional da USP Conrado Hubner.

O professor criticou a postura de Toffoli ao aceitar participar da reunião surpresa com Jair Bolsonaro e empresários, que foi inclusive transmitida via rede social, o ministro “aceitou entrar na armadilha”, segundo o professor.

“Ele representa a corte, mas é apenas um ministro entre onze. O que Toffoli fez foi não apenas desrespeitoso aos outros dez ministros, foi de uma grande imprudência. Demonstra mais uma vez que não é só Bolsonaro que desconhece a natureza e a ética do cargo que ocupa”, avaliou Hubner.

“Toffoli é um ministro disposto a colaborar com a violência do governo Bolsonaro. Tem feito muito para tanto. Passou a enxergar sua missão não como representante institucional da corte, como gestor da independência da corte, mas como uma espécie de articulador de bastidores”, completou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.