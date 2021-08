Tomás Covas vai se filiar ao PSDB para levar legado do pai adiante

Filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, disse que o sobrenome ajuda, mas precisa mostrar trabalho. Ele ainda chamou Bolsonaro de "covarde" por ter se referido ao pai como "o outro que morreu" ao criticar Covas por ter ido ao estádio Maracanã na final da Copa Libertadores edit

247 - Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, disse que vai entrar na política e se filiar ao PSDB para continuar o legado deixado pelo pai e pelo avô, o ex-governador de São Paulo Mário Covas.

O adolescente, de 16 anos, disse que o sobrenome pode até dar um empurrão, mas só no começo e, por isso, já está trabalhando. “Eu já comecei a trabalhar por uma causa justa: convencer os vereadores de São Paulo a batizar o Vale do Anhangabaú, revitalizado na gestão de meu pai, com o nome dele, Bruno Covas. Prometo honrar sua memória", disse o adolescente.

De acordo com reportagem do UOL, Tomás também criticou Bolsonaro, que fazia comentários sobre as ações de prefeitos e governadores para conter a Covid-19, e se referiu a Covas como “o outro que morreu”, ao criticar o ex-prefeito por ter ido ao estádio Maracanã na final da Copa Libertadores.

PUBLICIDADE

“Bolsonaro é um covarde que não sabe o que a palavra amor quer dizer. Meu pai sabia que ir àquele jogo teria um custo político alto, mas estava muito doente e quis ter esse momento com o filho”, lembrou.

Na última segunda-feira (09), Tomás iniciou um estágio de três meses no Palácio dos Bandeirantes, sede do executivo paulista.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE