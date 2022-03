"Totalmente desproposital", diz Mourão sobre militares não aceitarem a volta de Lula

"Fomos, ao longo de anos, governados pela esquerda, pelo PT, sem problema nenhum", destacou o vice-presidente, lembrando da boa relação de Lula e Dilma com as Forças Armadas edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), em entrevista a Igor Gadelha, do Metrópoles, classificou como "totalmente desproposital" os rumores de que as Forças Armadas não aceitariam a possível vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais deste ano.

Ele afirmou que os militares têm agido dentro de seus deveres constitucionais e destacou que as Forças Armadas tiveram boa relação com Lula e com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nos últimos anos. "Isso é algo totalmente desproposital. As Forças Armadas têm se mantido dentro dos limites dos deveres constitucionais dela, têm agido dessa forma ao longo de todo esse período, desde o término do período de presidentes militares. As Forças Armadas não se meteram em nenhum processo eleitoral. Fomos aí, ao longo de 12 anos, 13 anos, governados pela esquerda, pelo PT, sem problema nenhum".

Perguntado sobre quem será o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL), ele confirmou a expectativa pelo nome do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto. "Os indícios mais fortes são que o candidato a vice junto do presidente Jair Bolsonaro seria o Braga Netto".

Sobre sua relação com Bolsonaro neste último ano de mandato, ele definiu como "protocolar". "Uma relação, vamos dizer assim, protocolar. Nossa relação é protocolar. Ele é presidente, eu sou vice-presidente. Procuro executar as tarefas que ele me dá, como essa tarefa que ele me deu de ir ao Chile (para a posse do novo presidente eleito, Gabriel Boric, nesta semana). Ele tem meu apoio no projeto de reeleição dele, e eu também espero contar com o apoio dele no meu projeto de ser eleito senador".

