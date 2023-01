Trabalho de ministro do TSE deve lavar à cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, dizem magistrados

O ministro do TSE Benedito Gonçalves é responsável por 15 ações de investigação contra Bolsonaro edit

247 - O trabalho do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves levará à cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro, avaliam dois outros integrantes da Corte, segundo Josias de Souza, do UOL.

"Há no TSE a expectativa de que essa minuta apreendida pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres vai ser anexada aos processos contra o Bolsonaro que correm na justiça eleitoral", disse o jornalista, durante uma entrevista em vídeo ao Canal UOL.

Gonçalves é responsável por 15 ações de investigação judicial contra o ex-chefe do Executivo. Segundo o jornalista, o ministro do TSE quer acelerar o julgamento das ações eleitorais.

