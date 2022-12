Transição vai sugerir a Lula criação de Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - A transição de governo vai recomendar ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a criação do Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável, que atuaria separadamente do Ministério da Agricultura , disse nesta quinta-feira o deputado Pedro Uczai (PT-SC), um dos coordenadores do grupo técnico de Desenvolvimento Agrário da transição.

De acordo com o parlamentar, a separação de atribuições entre as pastas ainda será definida, mas a ideia é que o novo ministério incorpore a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), hoje ligada ao Ministério da Agricultura, também poderia fazer parte da nova pasta, segundo ele, mas a decisão final não foi tomada.

“Vamos tentar definir se a Conab fica sob subordinação do Ministério da Agricultura ou do novo ministério”, disse. “Estamos defendendo que venha para o novo ministério”.

Uczai afirmou que a maior parte dos recursos do Plano Safra atende a grandes produtores, sendo necessário ampliar repasses para o PAA, incentivando a agricultura familiar.

Um ministério com foco na agricultura familiar, como o do Desenvolvimento Agrário, existiu em gestões petistas anteriores, antes de muitas de suas atribuições serem incorporadas pelo Ministério da Agricultura.

