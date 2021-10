TSE forma maioria contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

Com o voto o ministro Carlos Horbach, do TSE, houve consolidação da maioria contra a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou nesta quinta-feira (28) maioria contra a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão com base em acusações de abuso de poder político e econômico, e um financiamento ilegal para um esquema de disparos em massa de fake news para beneficar a chapa e prejudicar, em 2018, o então presidenciável Fernando Haddad (PT).

De acordo com a CNN Brasil, a análise dos casos no TSE começou na terça (26), quando foi suspensa com o placar em 3 a 0 contra a cassação. Com o voto o ministro Carlos Horbach, houve consolidação de maioria com o entendimento do relator do caso.

Faltam os pareceres do presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, do vice-presidente Edson Fachin, e do ministro Alexandre de Moraes.

Os pedidos de cassação foram apresentados pela Coligação O Povo Feliz de Novo, do PT.

