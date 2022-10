TSE manda campanha de Lula remover postagens sobre salário mínimo e Gleisi reage: Bolsonaro censura debate sobre a vida do povo

Ministra Maria Isabel Gallotti, do TSE, considerou que foram divulgadas informações falsas à respeito do tema edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra Maria Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que sejam removidas 23 postagens de redes sociais do perfil do ex-presidente Lula e de apoiadores em que afirmam que o governo de Jair Bolsonaro irá reduzir o valor do salário mínimo, de aposentadorias, de pensões e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A ministra atendeu a um pedido da campanha à reeleição de Bolsonaro, que afirmou à Corte que as afirmações surgiram a partir de "trechos gravemente distorcidos e descontextualizados de uma fala do ministro da Economia Paulo Guedes". O plano de Guedes foi vazado na semana passada pelo deputado André Janones, apoiador de Lula.

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), reagiu à decisão com críticas a Bolsonaro. “Inimaginável o que Bolsonaro faz! Pede, e consegue(!), censurar o debate político sobre a vida do povo. Depois de sermos proibidos de falar sobre seu comportamento pedófilo, agora não podemos denunciar que quer congelar o salário mínimo. Mas vai!”, postou no Twitter.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.