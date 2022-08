TSE pode proibir porte de armas em locais de votação

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, que toma posse nesta terça-feira (16) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terá como pauta de seu início de mandato a proibição à circulação de pessoas armadas nos locais de votação nos dias 2 e 30 de outubro, datas do primeiro e do segundo turno das eleições, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

A ação foi protocolada pelo deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) e apoiada por diversos parlamentares da oposição. A pauta deve ser discutida nas próximas semanas para deliberação dos magistrados.

O documento sugere que apenas agentes das forças de segurança possam circular armados nas dependências eleitorais nos dias do pleito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O objetivo é garantir a segurança das eleições de outubro. Os parlamentares acreditam que o eleitor bolsonarista pode repetir o comportamento de 2018, quando chegaram a ir armados para as seções eleitorais, intimidando os demais eleitores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.