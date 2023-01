TSE quer acelerar julgamento que torna Bolsonaro inelegível

Apoie o 247

247 - Membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) querem acelerar o julgamento de processos que podem tornar Jair Bolsonaro inelegível. A expectativa, de acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, é que a análise esteja pronta até o meio do ano.

Uma das razões apontadas para que os julgamentos ocorram de forma mais célere é para aproveitar o mandato do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta em maio. Isso porque, de acordo com a reportagem, a saída dele resultará na entrada de Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo por Bolsonaro, qe pode atrasar a votação.

Além das investigações que já tramitam no TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia Geral da União (AGU) estuda uma nova frente de investigações para avaliar os gastos do cartão corporativo e verificar se houve uso indevido da máquina pública.

