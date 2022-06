Tucanos e bilionários da Faria Lima declaram apoio a Simone Tebet

Na lista dos signatários do documento estão economistas do Plano Real e banqueiros edit

247 - Um grupo de quase 300 pessoas, que inclui empresários e economistas, divulgou um manifesto em apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. Na lista dos signatários estão economistas do Plano Real e banqueiros. O teor do documento foi publicado em matéria do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o documento "A melhor via para o Brasil", "é necessária a construção de uma nova alternativa". "Confiamos haver tempo suficiente para que um movimento que incorpore diversos matizes políticos saia vitorioso na eleição presidencial com um grande programa que consolide o Brasil do século 21", afirmou o documento.

"Uma mulher com a capacidade gerencial indispensável para pacificar o país e, ao mesmo tempo, a coragem necessária para enfrentar os interesses contrários à modernização. Sem deixar para trás nenhum brasileiro", disse.

Entre os signatários estão Affonso Celso Pastore, Ana Carla Abrão, Antonio Moreira Salles, Arminio Fraga, Carlos Ari Sundfeld, Candido Bracher, David Zylbersztajn, Eduardo Mufarej, Edmar Bacha, Eliane Cardoso, Elena Landau, Guilherme Leal, Horacio Lafer Piva e Luis Stuhlberger.

Também assinaram o documento Mailson da Nobrega, Maria Silvia Bastos Marques, Miguel Reale Junior, Pedro Parente, Paulo Hartung, Pedro Passos, Pedro Malan, Pedro Wongtschowski, Samuel Pessoa e Walter Schalka.

