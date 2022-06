“Um bom governo nasce do diálogo, não de motociata”, diz Alckmin

Apoie o 247

Metrópoles - Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, o pré-candidato à vice-presidência da República Geraldo Alckmin (PSB) participou de uma reunião com lideranças para debater propostas da àrea ambiental neste sábado (4/6). Durante o evento, o ex-governador de São Paulo alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (PL) em razão dos passeios de moto que o atual mandatário promove com apoiadores, as chamadas motociatas.

“A melhor maneira de comemorar o Dia do Meio Ambiente é fazendo o que estamos fazendo aqui. É ouvir, aprender, dialogar, ver os problemas, trazer propostas. Um bom programa de governo democrático nasce assim: ouvindo e dialogando com a sociedade civil, com universidades, com setores produtivos, cientistas. Não é fazendo motociata e andando de jet sky”, comentou Alckmin.

