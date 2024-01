"Um dos mais destacados diplomatas de sua geração", diz Itamaraty sobre Samuel Pinheiro Guimarães

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota em que lamenta a morte do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos, em Brasília, nesta segunda-feira (29). A nota diz que Guimarães foi "um dos mais destacados diplomatas de sua geração".

Leia na íntegra: O Ministério das Relações Exteriores registra, com grande pesar, o falecimento do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, ocorrido na manhã de hoje, 29/1, em Brasília. Um dos mais destacados diplomatas de sua geração, o Embaixador ocupou a Secretaria-Geral do Itamaraty de janeiro de 2003 a outubro de 2009 e foi protagonista na formulação e execução da política externa brasileira nos primeiros dois mandatos do Presidente Lula.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1939, Samuel Pinheiro Guimarães Neto graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1963, ano em que ingressou no Itamaraty. Foi também mestre em economia pela Universidade de Boston (1969).

Ao longo de uma longa e profícua carreira, que incluiu a chefia do Departamento Econômico do Itamaraty e a direção do Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais (IPRI), e também a vice-presidência da Embrafilme, sempre destacou-se pela independência e pela firmeza na defesa das suas posições em matéria de desenvolvimento e inserção internacional do Brasil. Além da ampla trajetória em diversos cargos relevantes no Brasil e no exterior, que culminou com sua escolha para a Secretária-geral do Itamaraty, ocupou também, a partir do final de 2009, o cargo de Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) e, entre 2011 e 2012, a função de Alto Representante Geral do Mercosul.

Como diplomata e intelectual, construiu uma ampla reflexão sobre o desenvolvimento e inserção internacional do Brasil. Destacou-se na formulação de políticas de integração regional, em especial do projeto do Mercosul, e na defesa da importância estratégica da relação com a Argentina. Foi eleito, em 2006, pela União Brasileira de Escritores, para receber o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano, em reconhecimento pela obra “Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes” e por sua trajetória no debate público brasileiro.

Além de lamentar profundamente a perda do amigo pessoal, o Ministro Mauro Vieira, em nome do Itamaraty, expressa à família, e aos muitos amigos e amigas do Embaixador Samuel as mais sentidas condolências.

