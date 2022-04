União Brasil deve lançar Luciano Bivar como candidato à Presidência

"O nome de Bivar é irrevogável", disse o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, pondo ainda mais em dúvida as chances de Moro ser lançado à Presidência edit

247 - O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, disse nesta terça-feira, 12, que o partido irá indicar o nome do deputado Luciano Bivar como nome do partido para a disputa presidencial.

"O nome dele é irrevogável. Só se ele desistir lá na frente é que não teremos o nome dele", disse Nascimento.

A bancada do União Brasil deliberou pelo nome de Bivar por unanimidade, disse ainda o líder. Na quinta-feira, 14, os parlamentares esperam que a indicação seja ratificada pela direção da sigla.

A posição em favor de Bivar coloca ainda mais em dúvida as chances de o ex-juiz suspeito Sergio Moro ser lançado candidato à Presidência. Ele nega estar fora da disputa, apesar da resistência de seu novo partido. (Com informações do jornal O Globo).

