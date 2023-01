União Brasil deve retaliar e barrar PT da CCJ, diz jornalista

O líder do União, Elmar Nascimento, está insatisfeito após não ter sido nomeado no ministério de Lula edit

247 - Segundo aliados do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), o parlamentar promete retaliar após ter sido barrado pelo PT para chefiar o Ministério da Integração Nacional, podendo deixar os trabalhadores sem o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara dos Deputados. A informação é de Guilherme Amado, do Metrópoles. A pasta acabou ficando nas mãos de Waldez Goes, ex-governador do Amapá pelo PDT.

Por enquanto, Elmar tem dito que seu acordo é com o PL, partido de Jair Bolsonaro.

