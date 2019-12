Universal tem nome terrivelmente evangélico para Bolsonaro indicar ao STF

247 - Segundo o jornalista Guilherme Amado, colunista da revista Época, a Igreja Universal tem um nome na manga à disposição de Jair Bolsonaro, caso ele mantenha o desejo de indicar um evangélico — nas palavras dele, “terrivelmente evangélico” — para o STF.

Trata-se do deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos (antigo PRB) do Espírito Santo, vice-presidente da Câmara e bispo licenciado da Universal. Advogado, ele é o nome preferido da cúpula da igreja para a indicação de Bolsonaro.