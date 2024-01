Valdemar chama Pacheco de 'frouxo' após operações da PF que tiveram parlamentares do PL como alvos

Presidente nacional do PL criticou a ação da PF que teve o deputado federal Alexandre Ramagem como alvo e defendeu o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - Após a operação deflagrada nesta quinta-feira(24) pela Polícia Federal PF) que teve como alvo o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do governo Jair Bolsonaro (PL), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chamou o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de “frouxo” por considerar que ele não atua na defesa do parlamento.

Segundo a Folha de S. Paulo, Valdemar avalia que Pacheco "não defende a Câmara nem o Senado" e que ele já deveria ter "feito o impeachment” de Moraes. "[Moraes] acha que pode fazer o que quer. Sabe por quê? Porque o Rodrigo [Pacheco] é frouxo. Ele sabe que o Rodrigo não vai reagir”, disse Valdemar, de acordo com a reportagem. Na semana passada, o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) foi alvo de uma ação da PF pela suspeita de licitar e orientar os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

"Ele [Pacheco] tinha que ter tomado providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, um Renan [Calheiros] ou Antônio Carlos [Magalhães], mas nem perto eles [a Polícia Federal] passavam. Já tinha aberto o impeachment contra ele de cara. Certo. Ele [Moraes] não respeita o Poder Legislativo. É incrível isso", completou.

Ramagem, atual deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, é alvo da PF devido às suspeitas de envolvimento no uso do software espião FirstMile pela Abin. Durante sua gestão como chefe da agência no governo Bolsonaro, foram realizados monitoramentos ilegais de críticos e opositores do governo Bolsonaro,incluindo políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

