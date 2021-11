Valdemar Costa Neto: acordo para apoio do PL a Rodrigo Garcia em São Paulo terá de ser discutido

O presidente do PL disse que aguardará o resultado das prévias tucanas, que acontecerão no próximo dia 21 para resolver a situação paulista, onde o tucano Rodrigo Garcia pode disputar o governo estadual edit

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o apoio do PL a Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo governo de São Paulo poderá ser revisto e viabilizar a entrada de Jair Bolsonaro. O presidente do PL disse que aguardará o resultado das prévias tucanas, que acontecerão no próximo dia 21 para resolver a situação paulista.

De acordo com Valdemar Costa Neto, parlamentares questionam a viabilidade eleitoral de Garcia. "Todo acordo entra no seu momento de discussão e este momento está chegando", afirmou o presidente do PL. O relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaro descarta estar num partido que tem um diretório estadual caminhe junto com Doria na briga pelo Planalto. A filiação dele ao PL estava marcada para o dia 22, mas foi adiada por causa de entraves.

"A gente não vai aceitar em São Paulo o PL apoiar alguém do PSDB. Não tenho candidato em São Paulo ainda, talvez o Tarcísio aceite esse desafio. Seria muito bom para São Paulo e para o Brasil, mas temos muita coisa a afinar ainda", afirmou Bolsonaro nesse domingo (14), durante viagem a Dubai.

