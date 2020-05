Valter Pomar: o PT tem a obrigação de organizar o Fora Bolsonaro

Dirigente do partido e professor universitário, Valter Pomar defendeu a derrubada do governo e a convocação de novas eleições presidenciais. Segundo ele, “o momento de enfrentamento é agora”. Assista edit

247 - O professor e dirigente do PT Valter Pomar defendeu a derrubada do governo de Jair Bolsonaro em entrevista à TV 247. Segundo ele, “a hora [de agir contra o governo] é agora”. Isso porque, em sua avaliação, “o governo é muito danoso para setores populares e para a democracia” e é preciso aproveitar a atual crise política do Planalto para reverter a situação.

Ele discordou de uma parte da esquerda que “acha que o momento mais adequado [para retirar o governo] é 2022”. Ele se diz favorável ao setor que acha que “o momento de enfrentamento é agora”. “A alternativa que nos interessa são as eleições diretas e a cassação da chapa”, disse, ressaltando que as eleições presidenciais de 2018 - que levaram Jair Bolsonaro à presidência - foram fraudadas quando afastaram Lula de “maneira ilegal” do processo. Desta forma, defende que novas eleições é a única saída democrática.

Pomar também criticou parcela da esquerda - como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que quer a ascensão do vice-presidente, general Hamilton Morão,“como se o problema fosse apenas Bolsonaro e não o conjunto do governo”. Pomar, porém, diz que se o impeachment for colocado em votação no Congresso, o PT tem que votar a favor e que o partido está vacilando ao se negar a lançar um pedido, como fizeram outras siglas da oposição. “O PT tem que mostrar para a população que é a favor da cassação do Bolsonaro” e “tem a obrigação de defender o ‘Fora Bolsonaro’”, reforçou.

