Viagem de Lula à China foi o maior ataque ao imperialismo na história da política externa brasileira, diz Breno Altman

247 – "O presidente Lula tem fama de ser cauteloso. Mas sua viagem à China, com os discursos e acordos realizados, propiciou os maiores sinais de confronto ao sistema imperialista liderado pelos EUA na história da política externa brasileira", escreveu o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, em suas redes sociais.

"Foi um marco histórico a visita do presidente Lula à China e seu encontro com Xi Jinping. A parceria estratégica entre os dois países, em favor de uma ordem multipolar e contra a hegemonia do dólar, coloca em xeque o sistema imperialista liderado pelos EUA", acrescentou.

