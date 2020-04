Vice-líder do governo no Senado deixa o cargo em protesto contra demissão de Mandetta

247 - O senador Lucas Barreto (PSD-AP) deverá entregar o cargo de vice-líder do governo em protesto contra a demissão de Luiz Henrique Mandetta do comando do Ministério da Saúde, oficializada por Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (16). Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, o ministro da Secretaria de governo, general Luiz Eduardo Ramos, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) já teriam sido comunicados da decisão.

“Saio da vice-liderança porque a demissão de Luiz Henrique Mandetta é um absurdo. Se não ouve o ministro da Saúde, deve-se ouvir quem?”, disse Barreto. O parlamentar ocupa a vice-liderança do governo na Casa desde o ano passado e deverá voltar de uma licença médica na próxima segunda-feira (20).

