Vice-presidente da Câmara, do PSD, declara apoio a Lula

247 - O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), declarou, em artigo no jornal Folha de S. Paulo, seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Crítico do governo Bolsonaro, Ramos defendeu que apesar de posicionamentos divergentes aos de Lula, eles concordam no que é mais importante: a democracia.

“A visão de mundo do ex-presidente Lula e a minha são diferentes, sobretudo em relação à economia. Muitas de nossas posições são antagônicas nesse campo tão essencial. Mas concordamos em algo ainda maior: a democracia. E é por isso que estarei com Lula nesta eleição”, escreveu o deputado.

Ramos descreveu momentos do governo Lula em que o ex-presidente não hesitou em defender a democracia. “Lula é um democrata. Nos seus oito anos no Palácio do Planalto, ele conviveu com uma das oposições mais aguerridas da história republicana. Enfrentou oposição no campo político, nos meios de comunicação e em poderosos setores econômicos. Mas não desistiu da democracia”.

O parlamentar também reconheceu que, conhecendo os principais dramas dos brasileiros (fome, desemprego e a inflação), Lula é o único capaz de reerguer o país.

“Sob essa ótica, a disputa se dará entre quem combateu a fome e quem promoveu a fome, quem combateu o desemprego e quem promoveu o desemprego, quem combateu a inflação e quem promoveu a inflação”, diz o texto.

Por fim, Ramos faz um alerta para que os brasileiros não caiam “nas ciladas do presidente Jair Bolsonaro, um mestre em criar polêmicas que pouco ou nada importam para quem está lutando por sua sobrevivência. O desafio é fazer uma cruzada por democracia, comida, emprego e renda".

