Vídeo: em meio ao caos no mercado e no Brasil, Bolsonaro brinca de colorir nos EUA

247 - Em viagem aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro mostrou seu senso de urgência com o Brasil nesta segunda-feira 9, ao colorir um quadro do artista Romero Britto, em Miami. Enquanto isso, o Congresso cobra do governo federal o projeto da reforma tributária que seria enviada há meses, a Bolsa desaba 11% e o dólar vai a R$ 4,74.

Bolsonaro fez uma visita ao estúdio de Romero Britto, de quem recebeu de presente um quadro com seu rosto pintado e outro da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele foi convidado a colorir esse último e o Palácio do Planalto divulgou o vídeo da cena. As respostas dos internautas no Twitter são de piada ou cobrança.

Romero Britto iniciou um quadro da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e convidou o presidente @jairbolsonaro para pintá-lo. pic.twitter.com/djWDgEA5zj March 9, 2020