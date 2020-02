"Vim para ouvir", diz Lula que desembarcou em Roma para encontro com Papa

Lula desembarcou em Roma nesta quarta e se encontrou com lideranças políticas da Itália. "Vim para ouvir", disse o ex-presidente sobre o encontro com o Papa Francisco marcado para esta quinta (13). é a primeira vez que Lula e o Pontífice vão se encontrar edit

247 - "Vim para ouvir", afirmou o ex-presidente Lula sobre a viagem a Roma, na Itália, onde viajou para se encontrar com o Papa Francisco.

Nesta quarta-feira (12), o ex-presidente aproveitou a viagem para se encontrar com lideranças políticas do país e falar sobre a conjuntura do Brasil sob o governo Jair Bolsonaro.

Ele se reuniu com atual secretário-geral do Partido Democrático (um dos dois partidos que governa a Itália), Nicola Zingaretti, e o ex-primeiro-ministro italiano Massimo D’Alema, que havia visitado Lula no cárcere em Curitiba em setembro de 2018.

Lula desembarcou em Roma na manhã desta quarta em um voo comercial, acompanhado de assessores e do ex-ministro Celso Amorim.

A reunião com o Pontífice está marcada para está quinta (13), no Vaticano, sendo a primeira vez que eles se encontram.

Lula também será recebido na Confederação Geral dos Trabalhadores Italianos, uma espécie de CUT local.