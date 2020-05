Visando 2022, partidos começam assédio a Moro

247 - Com menos de um mês fora do governo Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro já foi procurado por ao menos dois partidos visando uma possível candidatura presidencial em 2022. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o ex-juiz já teria sido procurado por ao menos dois partidos para tratar do assunto, pelo PSL, ex-partido de Bolsonaro, e pelo Podemos.

A avaliação é que Moro pode quebrar a polarização atual entre o bolsonarismo e a esquerda, além de contar com a simpatia de parte do eleitorado em função da Lava Jato. Também contaria a seu favor o apoio da bancada Muda Senado, que defende propostas caras a Moro, como o pacote anticrime e a prisão após condenação em segunda instância.

Apesar do desejo das legendas, Moro tem avaliado que qualquer movimentação politica que fizer no atual momento servirá de munição para que os bolsonaristas o ataquem.

“Ele não quer conversar sobre isso (2022), até porque seria fornecer munição ao inimigo. Nesse momento de consciência cívica não estamos pensando em eleição. Mas depois de vencida esta etapa, se houver interesse dele o partido estará de braços abertos”, disse o senador Álvaro Dias (Podemos-PR)

“A ligação dele é mais próxima com o Podemos, mas o PSL está com a ficha na fila. Sérgio Moro racha esse público bolsonarista que é anti-esquerda e combate à corrupção”, ressaltou Major Olimpio (PSLSP), líder do partido no Senado.

