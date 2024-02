"Vitória da democracia", diz Barroso na posse de Dino no STF

Presidente do Supremo disse ainda que recebe Dino com muita alegria na Corte edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, exaltou a posse do novo ministro da Corte, Flávio Dino, como um evento que simboliza a "vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade", princípios seriamente abalados no último governo.

“Flávio foi deputado federal, senador da República, governador de Estado por duas vezes, reeleito de maneira consagradora, ministro da Justiça, portanto também no Executivo. E embora uma faceta menos conhecida do seu currículo, Flávio é juiz federal concursado, foi o primeiro colocado do concurso dele, portanto, também trafegou pelo judiciário e foi secretário do Conselho Nacional de Justiça”, afirmou.

Ao encerrar seu discurso, o presidente do STF elogiou a presença de personalidades abrangendo o espectro político, observando como o cenário diverso representa a “vitória da democracia”.

Ele disse ainda que recebe Dino com muita alegria no Supremo. “Flávio, nós o recebemos com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja fazer um país melhor maior”, concluiu Barroso.

