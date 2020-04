Zanin: quem espalhou fake news contra Marisa Letícia responderá judicialmente pelo ato

247 - Após a mídia corporativa espalhar mais uma mentira a respeito de Marisa Letícia, dizendo que ela deixou um patrimônio de 256 milhões (o correto é R$ 26 mil) em seu inventário, o advogado de Lula Cristiano Zanin informa que todos os canais responsáveis por disparar fake news contra a ex-primeira dama, atacando sua memória, ficarão sujeitos a responderem judicialmente pelo crime.

A mentira a respeito de Marisa Letícia começou nas mãos de um juiz, que havia perguntado, em documento do dia 6 de abril, sobre o valor dos CDBs com uma suposição equivocada, confundindo o valor unitário de cada certificado com o valor unitário de debêntures de outra natureza, gerando um valor estimado muito acima do valor real dos CDBs de Dona Marisa, que correspondem a pouco mais de 26 mil reais.

Zanin também informa que a família de Marisa irá tomar as medidas cabíveis que a lei permitir para preservar a sua memória. “E também aguardo uma reparação dos canais que divulgaram as fake news”, acrescenta.

No entanto, ele destaca que “nenhum tipo de retratação foi feita até o momento”, por nenhum canal de mídia que divulgou a mentira.

