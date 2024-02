Zema subirá no palanque de Lula em Minas: 'será bem recebido'

O presidente Lula participa na quinta-feira da apresentação do balanço das ações do governo federal em Minas Gerais e de anúncios de novos investimentos edit

247 - O governador bolsonarista de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que pretende se encontrar com o presidente Lula na quinta-feira (8), na capital mineira, e garantiu que ele será "bem recebido". Ele também afirmou que não recebeu um retorno sobre um pedido de reunião com o presidente.

"O presidente será bem recebido em Minas Gerais. Eu solicitei uma reunião, mas ainda não temos uma resposta oficial, e ele como presidente vai ser bem recebido e terá todo o respeito meu e de quem é do meu governo. Meu governo nunca foi um governo taxativo, dono da verdade, temos posicionamentos que podem ser contrários ao do presidente e do governo federal, mas isso faz parte da democracia", disse Zema à CNN Brasil, nesta quarta-feira (7).

"Ele é presidente e eu sou governador. Eu tenho contato com todos os prefeitos de Minas. Nós temos prefeitos de todos os partidos. Você não pode discriminar ninguém, nem abaixo, nem acima, devido a alguma questão partidária. Ele vai em Minas e eu não vou recebê-lo?", acrecentou.

Zema confirmou que, além de comparecer a um evento juntamente com o presidente Lula, ambos planejam um encontro reservado para dialogar sobre questões de interesse tanto para o estado quanto para a União.

Ele citou uma resolução para a dívida de Minas Gerais com a União, além investimentos nas estradas federais do estado e a indenização aos afetados na tragédia de Mariana.

Entre os anúncios estão obras do Novo PAC, com ênfase em energia, saúde, educação e rodovias do Estado. Envolvem, por exemplo, a retomada das obras do Hospital Universitário de Juiz de Fora, o acordo de uso futuro do terreno do aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, e propostas de apoio a agricultores atingidos pela seca no Norte de Minas.

Ainda segundo a CNN Brasil, o governo mineiro confirmou que Zema subirá no palanque do presidente Lula na quinta-feira.

