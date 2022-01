2 mil funcionários do Banco Central entregaram cargos em protesto contra Bolsonaro, diz sindicato

Apoie o 247

247 - O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) informou que 2 mil funcionários comissionados do banco entregaram seus cargos em protesto à política do governo Jair Bolsonaro, que concedeu aumento salarial para policiais federais e deixou de lado outros servidores públicos.

Os dados informados pelo Sinal foram divulgados em reunião nesta terça-feira, 11, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Trata-se da continuação do movimento que levou funcionários da Receita Federal a se mobilizar contra o governo e entregar cargos no final de dezembro.

Segundo o Sinal, entre os funcionários do BC que entregaram seus cargos, 500 são efetivos ou substitutos e 1,5 mil se comprometeram a não assumir as vagas restantes. Segundo o portal iG, a previsão é que o número possa atingir 3 mil funcionários até o fim deste mês.

Participaram do encontro com Campos Neto, além do Sinal, a Associação Nacional de Analistas do Banco Central (ANBCB) e o Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central do Brasil (SinTBacen), que informaram, em nota, que não houve acordo entre as partes.

"Reunião com o presidente do BC foi amistosa e propositiva. Porém, não houve proposta concreta de reajuste, somente declarações de intenções: 'vamos tentar' 'vamos conversar'", aponta a nota do Sinal.

Os sindicatos ainda mantiveram uma mobilização para o próximo dia 18, que contará com a participação de servidores da Receita Federal e auditores trabalhistas, em protesto contra o BC e o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

Os servidores querem reajuste salarial e atendimento às outras demandas das categorias, como bonificações extras e benefícios previdenciários.

Diante da crise envolvendo os policiais federais — únicos servidores que teriam reajuste salarial — Jair Bolsonaro (PL) recuou e afirmou, no último sábado, 8, que o aumento ainda não está confirmado, causando revolta entre os policiais.

