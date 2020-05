300 do Brasil faz iniciação e devassa na vida de quem entra no grupo

Após a entrevista, os integrantes tiram foto da documentação e inspecionam o celular dos interessados. Olham as redes sociais e analisam se a pessoa tem o perfil do grupo edit

247 - Ala extremista de apoiadores de Jair Bolsonaro, o acampamento 300 do Brasil promove uma verdadeira devassa na vida de quem pretende entrar no grupo. De acordo com uma seguidora, os interessados passam por uma entrevista com o responsável pela inscrição. As informações são do site Metrópoles.

No processo seletivo, os entusiastas precisam informar sua cidade natal, em quem votou, se conhece o movimento, se tem redes sociais e se deseja acampar.

Os pretendentes também devem apresentar RG, CPF e entregar o celular a um dos coordenadores. O candidato também recebe um resumo do que é o movimento e quais são suas diretrizes.

Após a entrevista, os integrantes tiram foto da documentação e inspecionam o celular dos interessados. Olham as redes sociais e analisam se a pessoa tem o perfil do grupo. Também verificam se há antecedentes criminais. Depois de passar pela triagem e de ter o seu cadastro aprovado pelo coordenador, o indivíduo se torna, oficialmente, membro do 300 do Brasil.

