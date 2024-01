8 de janeiro: ato em Brasília inicia série de manifestações em defesa da democracia

O ato realizado no Eixão foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores no Distrito Federal e outras entidades do movimento social edit

247 - Manifestantes ocuparam a pista do Eixão Norte, em Brasília, neste domingo (7), para o "Ato em defesa da democracia - sem anistia para golpistas" cobrando punição dos envolvidos na intentona de 8 de janeiro de 2023.

O ato foi convocado pela Central Única dos Trabalhadores no Distrito Federal e outras entidades do movimento social.

Nesta segunda-feira (8), estão marcados atos em vários estados em defesa da democracia, além de um evento convocado pelo presidente Lula que acontece no Congresso Nacional com representantes dos três poderes.

O ato terá mais de 500 convidados e convidadas, entre lideranças e representantes dos movimentos sociais e sindical, ministros e ex-ministros do STF, presidentes dos tribunais superiores, ministros e ministras do governo federal.

