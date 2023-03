8/1: “a culpa não foi só do Anderson. Tivemos um apagão geral”, diz Ibaneis Rocha ao retornar ao governo

"Esse apagão certamente não foi de graça", disse o governador do DF investigado pela STF por suspeita de omissão e conivência com atos golpista de 8 de janeiro edit

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse nesta quinta-feira (16) em seu discurso de retomada após um afastamento de mais de 60 dias devido a suspeitas de omissão nos atentados golpistas do dia 8 de janeiro, que a culpa pelos atos que vandalizaram as sedes dos Três Poderes não foi só do ex-secretário de Segurana do DF e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, mas um “apagão geral”.

"Na minha visão, não foi culpa do Anderson. Talvez, se ele tivesse sido alertado antes. Acredito que o 8 de janeiro tem que ser lembrado, mas não foi culpa só do Anderson e tenho certeza que a investigação vai apurar isso".

Ibaneis disse, inclusive, que o ‘apagão’ da segurança pública no DF, certamente, teve um preço.

“Esse apagão certamente não foi de graça, alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. Houve apagão na Polícia Militar do Distrito Federal, no Palácio do Planalto que tem um batalhão do Exército para defender que não estava lá presente, houve apagão em várias áreas da segurança do DF”.

Ibaneis estava afastado do governo há 64 dias, desde a noite de 8 de janeiro, quando manifestantes golpistas invadiram e destruíram as sedes dos Três Poderes.

Na quarta-feira (15),Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou a decisão que afastou o governador do cargo, por considerar que ele não está atrapalhando as investigações ou destruindo evidências.

