"A estrutura já está pronta. Ministérios serão recriados”, diz Mercadante sobre o novo governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O coordenador dos grupos técnicos do Gabinete de Transição, Aloizio Mercadante, em entrevista coletiva nesta terça-feira (6) no Centro Cultura do Banco do BRasil (CCBB), em Brasília, anunciou que a estrutura do governo Lula está quase toda pronta. Segundo Mercadante, foram estabelecidos quais ministérios serão recriados e em quais condições. As informações são da Veja.

“Quase toda a estrutura do novo governo está pronta. Os ministérios que vão ser recriados e as condições. Nós estamos discutindo as secretarias, nós estamos levantando o que nós tínhamos em termo de estrutura do governo para poder racionalizar esses recursos”, disse.

Mercadante ressaltou que alguns ajustes ainda precisam ser feitos, em especial no Ministério do Planejamento. “Tem uma discussão ainda em evolução, se a gente cria um único ministério ou se de alguma forma separa um pouco essa função de planejamento, orçamento e gestão, governo digital e reforma do estado”, revelou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.