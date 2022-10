A família Gerdau doa quase R$ 3 milhões ao partido de Bolsonaro no segundo turno

Apoie o 247

247 - Membros da família Gerdau, que no primeiro turno fizeram doações de campanhas para o Legislativo, voltaram a doar no segundo turno, agora com foco na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

De acordo com a coluna Painel, publicada nesta quinta-feira (20), nos dias 11 e 17, Frederico Carlos Gerdau Johannpeter transferiu R$ 2,7 milhões para o diretório gaúcho do PL, representado no segundo turno por Onyx Lorenzoni, que disputará o governo do Rio Grande do Sul com o atual governador Eduardo Leite (PSDB).

Na segunda-feira (17) Gerdau também destinou R$ 1 milhão para Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo e que disputará com Fernando Haddad (PT).

Frederico Gerdau já foi vice-presidente do grupo e não tem cargo executivo na empresa atualmente. Somadas, as doações de toda a família Gerdau, incluindo outros membros, ficam em torno de R$ 8,5 milhões.

