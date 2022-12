"A ficha caiu": Bolsonaro chorou por falta de respaldo de militares para golpe

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro foi flagrado nesta segunda-feira (5) chorando durante um evento militar em Brasília. Segundo militares que estiveram com o ocupante do Palácio do Planalto em um almoço, Bolsonaro foi às lágrimas ao perceber que não terá apoio das Forças Armadas em uma tentativa de golpe contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A ficha caiu", disseram militares a Andréia Sadi, do g1. "O que Bolsonaro ainda gostaria é de contar com um roteiro usando, por exemplo, a imagem de Forças Armadas como sócia em qualquer projeto de tumulto democrático: de contestação do resultado das eleições a bloqueios na posse do presidente eleito de Lula. Durante o evento com os militares, Bolsonaro não viu nenhuma sinalização de que teria respaldo da caserna para a aventura golpista. Isolado, entrou mudo e saiu praticamente calado", conta a reportagem.

Um militar que participou do evento relatou que “Bolsonaro está diferente dele mesmo. Não interagiu, não brincou. Não me lembro nos últimos quatro anos de vê-lo introspectivo assim".

Até mesmo militares mais próximos ao chefe do Executivo reconhecem seu isolamento. “Bolsonaro não tem assessor, tem claque, tem plateia. Essa plateia fala o que ele quer ouvir, não fala a verdade. Então, ele se isola", diz o militar.

