A senadores brasileiros, China faz oferta de nova vacina

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, afirmou a senadores brasileiros que o imunizante Sinopharm poderia ser produzido no Brasil pelo Instituto Butantan

247 - Dez senadores tiveram um encontro virtual com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, que aproveitou a oportunidade para informar os parlamentares sobre a vacina Sinopharm. Também fez um apelo para que os congressistas o ajudassem a intermediar conversas com autoridades sanitárias brasileiras.

O embaixador afirmou que o imunizante poderia ser produzido no Brasil pelo Instituto Butantan. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão.

A Sinopharm pode ter sua autorização de uso emergencial rapidamente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) porque ela já foi admitida pela agência chinesa.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pretende procurar a Anvisa na próxima semana.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP). "O Senado, mais uma vez, fez a diplomacia que o Itamaraty não conseguiu".

