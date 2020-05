ABI protocola pedido de impeachment de Jair Bolsonaro

Na denúncia-crime encaminhada à Câmara, a Associação Brasileira de Imprensa aponta a prática de crimes de responsabilidade por Jair Bolsonaro, e atentados à saúde pública no combate ao novo coronavírus edit

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) protocolou nesta quarta-feira, 6, pedido de impeachment de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Na denúncia-crime encaminhada à Câmara, a ABI aponta a prática de crimes de responsabilidade e atentados à saúde pública no combate ao novo coronavírus.

O texto cita a participação de Jair Bolsonaro em manifestações de caráster antidemocrático, como a do dia 19 de abril, que pedia intervenção militar no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Bolsonaro, inequivocamente, incitou a desobediência à lei e infração à disciplina, que, em se tratando de servidores públicos militares, é mais exigida nos termos da ordem jurídica”, afirma o documento.

Em quase 16 meses de governo, 31 representações para tirar Bolsonaro do cargo foram protocoladas e, deste total, 24 chegaram antes do dia em que Moro provocou um terremoto político.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.