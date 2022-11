ACM Neto coloca eleição à Presidência da Câmara como condição para União Brasil apoiar Lula

Em encontro com o atual presidente da Câmara nesta semana, Lula afirmou que não vai interferir na eleição da casa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Secretário-geral do União Brasil, ACM Neto sinalizou que seu partido poderá se aliar formalmente ao governo Lula (PT), mas com uma condição, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

Neto e Luciano Bivar, presidente do partido, querem que Lula apoie um nome da legenda para a Presidência da Câmara. Sem isso, eles não vão compor a base parlamentar de Lula no Congresso.

Em encontro nesta semana com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Lula afirmou que não interferirá na eleição da casa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.