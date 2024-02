Adolescente morre afogado após entrar em córrego para buscar bola em Mato Grosso

Apoie o 247

247 - Um adolescente de 15 anos morreu afogado ao tentar buscar uma bola no córrego 8 de Abril, no Bairro Porto, em Cuiabá (MT). A vítima foi identificada como Ronald dos Santos Ramalho na tarde desta quarta-feira (31).

De acordo com a Polícia Civil, por causa da chuva forte, o córrego estava cheio e a correnteza arrastou a vítima. Bombeiros informaram que o corpo de Ronald foi encontrado na região da Orla do Porto, próximo ao Museu do Rio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte do jovem.

