Advogada suspeita de planejar fuga de Marcola, do PCC, cumprirá prisão domiciliar

A advogada Kassia Regina Brianez Trulha de Assis, 41, foi presa em Três Lagoas (MS) e estava no Presídio Militar de Campo Grande, capital do estado edit

247 - A Justiça Federal em Brasília (DF) decidiu que a advogada Kassia Regina Brianez Trulha de Assis, 41, suspeita de ajudar no plano de fuga de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado por investigadores como líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), tenha a prisão preventiva convertida em domiciliar por decisão da Justiça Federal em Brasília. Ela foi presa em Três Lagoas (MS) e estava há seis dias no Presídio Militar de Campo Grande, capital do estado. A decisão foi publicada na última segunda-feira (15), de acordo com reportagem do portal Uol, publicada nesta quarta-feira (17).

De acordo com o juiz federal Francisco Codevila, Kassia terá de fazer uso de tornozeleira eletrônica e deixar sua casa apenas para emergências médicas e consultas de tratamento da criança, com apresentação de atestado e dos endereços dos atendimentos. Ela também deve sair da prisão domiciliar para "atender aos chamados da Justiça e Polícia Federal", que segue com a investigação sobre o suposto envolvimento da advogada no plano de fuga de Marcola.

