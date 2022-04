Advogado de Daniel Silveira desistiu do processo horas antes do julgamento

À coluna, Jean Garcia disse que já vinha insatisfeito com a forma como o processo vinha sendo conduzido e criticou a politização do processo edit

Metrópoles - O advogado Jean Garcia, que representava o deputado bolsonarista Daniel Silveira, condenado hoje pelo STF, desistiu do processo na manhã desta terça-feira (20/4), horas antes do início do julgamento.

À coluna, Garcia disse que já vinha insatisfeito com a forma como o processo vinha sendo conduzido e criticou a politização do processo pelo deputado, pelo colega que dividia o processo com ele, Paulo César Rodrigues, e de Alexandre de Moraes.

Leia a íntegra no Metrópoles.

