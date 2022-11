Advogado é acusado de abuso de autoridade e de intimidação contra família de empresária

Apoie o 247

247 - O delegado Bruno França Ferreira, delegado da Polícia Civil em Mato Grosso Bruno, foi acusado de abuso de autoridade porque teria intimidado uma empresária e a família dela nessa segunda-feira (28) no condomínio Florais dos Lagos, em Cuiabá (MT). A briga teve início após um desentendimento entre o filho da empresária e um enteado de Ferreira no condomínio Alphaville 1. As duas famílias haviam tido outra confusão na Justiça.

A denúncia foi apresentada no programa do Pop, da TV Cidade Verde. O delegado trabalha pela polícia no município de Sorriso (MT). As informações foram publicadas nesta terça pelo Folhamax.com.

Advogado da vítima, Rodrigo Pouso foi xingado pelo delegado, que pediu desculpas. "Em nenhum momento tive a intenção de atingir as prerrogativas do doutor Rodrigo como advogado, e também que a situação da discussão se deu comigo na condição de padrasto da vítima. e não na condição de delegado. Isso não justifica e eu estou pedindo desculpa publicamente nessa situação de emoção que agi pela condição da vítima que é meu enteado", disse.

A Corregedoria da Polícia Civil disse que investigará as denúncias.

