Sputnik - Aécio Neves será o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, em Brasília. A decisão foi oficializada pelo PSDB nesta terça-feira, 9.

O cargo já estava acertado com o PSDB após articulações políticas no Congresso. Algumas das atribuições desta Comissão são o estabelecimento de relações diplomáticas com outros países, a autorização para o presidente ou o vice-presidente da República deixarem o território nacional e também assuntos de fronteira e de defesa nacional.

De acordo com o Jornal O Globo, os(as) líderes das outras 24 comissões permanentes da Câmara também já estão definidos. Além de Aécio, os principais nomes são os de Carla Zambelli (PSL-SP), na Comissão de Meio Ambiente, e de Bia Kicis (PSL-DF), na Comissão de Constituição de Justiça.

As novas presidências para as 25 comissões devem ser oficialmente instaladas nesta quarta-feira (10).

No fim de outubro, Aécio Neves propôs um projeto de lei para punir quem se recusar a tomar vacina contra COVID-19. Com a proposta, o deputado virou motivo de piadas na Internet: para muitos, o tucano estava "desaparecido".

Mais recentemente, o governador de São Paulo João Doria pediu o afastamento de Aécio Neves do PSDB. Aécio teria articulado para a eleição de Arthur Lira à presidência da Câmara, indo contra o próprio partido, que apoiou a candidatura de Baleia Rossi – o que teria motivado o pedido de Doria.

Já em 2019, a Justiça Federal determinou o bloqueio imediato de R$ 128 milhões de Aécio, por conta de uma suposta vantagem ilícita obtida pelo então senador entre os anos de 2014 e 2017.

